Des affiches de film à vendre à l'Omnia

Près de 200 lots vont être proposés au public présent. On y trouve notamment "Il était une fois dans l’Ouest" (Sergio Leone), "Les parapluies de Cherbourg" (Jacques Demy), "Spartacus" (Stanley Kubrick), "Chinatown" (R. Polanski), "Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?" (Robert Aldrich), "Rocky" (John G. Alvidsen), "Le Nom de la Rose" (Jean-Jacques Annaud), "Easy Rider" (Dennis Hopper), mais aussi quelques pièces de collection comme "Jour de fête" de Jacques Tati (réédition 1965), "Et Dieu créa la femme" de Roger Vadim (originale 1956), "Vivre sa vie" de Jean-Luc Godard (originale 1962), et "La Douceur de vivre - La Dolce vita" de Federico Fellini (affiche entoilée de 1960).

Pratique. Vente aux enchères publiques d’affiches de cinéma le mercredi 25 avril de 18h30 à 20h30.