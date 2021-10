L'Omnia va mettre en vente des affiches de cinéma de légende

Près de 240 lots sont mis en vente, comprenant des affiches ou affichettes de films anciens qui ont marqué l’histoire du cinéma : "Le Guépard", "Autant en emporte le vent", "Le dernier tango à Paris", "Le jour le plus long", "La grande vadrouille", "Les Dents de la mer", "Papillon", "Les Demoiselles de Rochefort". Des affiches de films plus récents seront également proposées : "Le Seigneur des Anneaux", "Batman begins", "Saw", "X-men", "Gladiator"…

A noter la présence de pièces de collection comme l’affiche entoilée des "Aventures des Pieds Nickelés" (1947), l’affichette originale de "Le quai des brumes" (1938), ou l’affichette double format entoilée de "Le journal d’un curé de campagne" (1951).

Pratique. Les mises à prix démarreront pour certains lots à partir de 20 € ou 30 €. Mais quelques affiches de collection très rares auront des valeurs de vente très supérieures. L’entrée est libre et gratuite. Seules les personnes majeures pourront participer à la vente. Le catalogue de la vente est déjà consultable aux caisses du cinéma Omnia République, 28 rue de la République (remis gratuitement aux personnes intéressées).