Donne une "seconde vie" aux objets !

Située rue du Moulinet à proximité du musée des Beaux-Arts, l’association "Cités mômes" propose de multiples activités. Sous l’impulsion de Mathilde Milot et des bénévoles, elle accueille le jeune public pour des ateliers tournés vers le respect de l’environnement.

Pendant les vacances, le rythme change : jusqu’au samedi 5 mai, place à l’opération "Seconde vie". Ce sont des ateliers, permettant aux enfants de 4 à 13 ans d’apprendre à transformer des matériaux récupérés pour leur donner une nouvelle vie !

Inscrit dans le cadre du développement durable, l’action donnera aux jeunes divers moyens pour faire fonctionner leur esprit créatif dans un cadre ludique et agréable. Quelle que soit la création, le matériau de base utilisé peut se trouver dans un jardin. Vaste objectif pour ces enfants encadrés de bénévoles et d’artistes. Il reste six ateliers. Chaque session accueille six enfants au maximum.



Pratique. Atelier Cité mômes, 11 rue du Moulinet, Rouen. Inscription : 12€ (réduction possible). Ouvert du mercredi au samedi de 14h30 à 16h. Informations au 06.76.84.54.64 ou sur www.citemomes.fr.