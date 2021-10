Ateliers ludiques à Ludiver pour les vacances!

Le planétairum "Ludiver" dans la Hague vous accueille tout au long de l'année et prend soin des enfants en particulier pour ces vacances à travers divers ateliers. Adaptés à des publics d'âge différent, ils permettront aux enfants de s'amuser et d'en apprendre un peu plus sur l'univers.

Du jeu de piste avec "la chasse aux étoiles" pour les 7-11 ans, un conte "le chasseur dans le ciel" pou les 3-6 ans ou encore le fameux "Faites péter les fusées" pour les plus de 12 ans, tout est préparé pour passer de bons moments en plus des expositions permanentes (celle sur le changement climatique se termine le 30 décembre dépéchez vous!).

Réservations pour les ateliers obligatoires au 02.33.78.13.80. Plus d'infos à retrouver aussi sur www.ludiver.com



Ecoutez Didier Bihel nous décrire ces animations: