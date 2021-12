Pavilly : un nouveau collège à 21 millions d’euros

A Pavilly, un collège flambant neuf est venu remplacer l’ancien, construit en 1963. Baptisé "Les hauts de Saffimbec" et pouvant accueillir 550 élèves, l’établissement a été inauguré le 13 avril par Didier Marie, président du Conseil général de Seine-Maritime. L’ensemble, qui s’étend sur 5 .595m2, comprend, outre le bâtiment principal, une salle de sport ainsi qu’un plateau sportif extérieur et des logements de fonction. L’opération aura coûté au total plus de 21 millions d’euros.