Beaumarchais s’invite au Théâtre des Deux Rives de Rouen

Une performance inégalée. Une sorte de "pléiade" théâtrale mettant en lumière Beaumarchais et son amour des mots et du langage. Un spectacle "trois en-un" réunissant en une seule pièce trois moments forts vécus sur une période de vingt-trois ans par les personnages phares du Barbier de Séville, du Mariage de Figaro, et de La Mère Coupable. A découvrir !

Pratique. "Trois folles journées", les 10 et 11 mai, à 14h et 19h30, au Théâtre des Deux rives, à Rouen. Tarifs de 4 à 18€. Informations au 02.35.70.22.82.