Le Théâtre des Deux Rives, c’est aussi...

A côté des représentations événements, vous retrouverez également :

. The Golden Vanity, pièce de théâtre pour piano et voix d’enfants, de Benjamin Britten, vendredi 30 septembre, 19h30, samedi 1er, 15h ou 19h30, dimanche 2 octobre, 16h.

. La Course aux chansons : Du côté d’Alice 3, d’après La course à l’échalote de Lewis Carroll, texte de Marie Nimier, mise en scène d’Elisabeth Macocco. Deux jeunes candidats s’affrontent en musique pour remporter le premier prix du jeu télévisé “la chance aux chansons”, mardi 24 janvier, 9h30, 10h30, 14h, 15h ou 19h30, mercredi 25, 15h, jeudi 26, 9h30, 10h30, 14h ou 15h, vendredi 27 janvier, 9h30, 10h30, 14h, 15h, samedi 28, 14h30, lundi 30 janvier, 14h ou 15h.

. Il faut je ne veux pas, d’après les pièces Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, d’Alfred de Musset et Je ne veux pas me marier de Jean-Marie Besset, un jeu de miroir entre deux textes, deux conceptions de l’amour et du couple, mise en scène Jean-Marie Besset, mardi 13, 20h30, mercredi 14, 19h30, jeudi 15 décembre, 14h ou 19h30.

. Lily et Lily, de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy, une pièce de boulevard devenue quasi mythique, une comédie menée tambour battant, mise en scène d’Elisabeth Macocco et Bernard Rozet, mardi 17, 20h30, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 janvier, 19h30, samedi 21 et mardi 24 janvier, 20h30, mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27, 19h30, samedi 28, 20h30, lundi 30, 19h30, mardi 31 janvier, 20h30, mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3, 19h30, samedi 4 février 14h30.

. Caligula, d’Albert Camus, une version plus instinctive qui révèle toute la complexité de la nature humaine, mise en scène par Stéphane Olivié Bisson, programmation hors les murs au Théâtre Charles Dullin de Grand-Quevilly, vendredi 27, 14h ou 20h et samedi 28 janvier, 20h.