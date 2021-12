Escroquerie en bande organisée en Haute-Normandie : coup de filet dans le Calvados

Dix-huit personnes ont été arrêtées et sept ont été mises en examen (un mandat de dépôt a été prononcé à l'encontre de quatre hommes âgés de 30 à 40 ans et les trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire).



Les faits auraient débuté en 2008 dans l'agglomération caennaise. Selon les premières investigations, menées conjointement entre la brigade de recherche de la gendarmerie de Caen et le groupe d'intervention régional (GIR), au moins quatre sociétés de rénovation de l'habitat avaient été créées par les suspects.

Après un démarchage téléphonique, les salariés de ces entreprises s'employaient à faire signer des contrats à des personnes vulnérables. "Des personnes âgées, des personnes isolées...", souligne le procureur de Caen, Catherine Denis. "95% de la clientèle se trouvait en dehors du département. Principalement en Haute-Normandie et dans le nord de la Bretagne".

Appel à la prudence

Les victimes se voyaient proposer des travaux de charpente ou d'isolation, l'installation d'une VMC ou d'un détecteur de fumée, le tout pour des prix exorbitants et la plupart du temps, sans que les travaux ne soient correctement réalisés. "Les suspects usaient de méthodes commerciales agressives ou d'artifices pour persuader les victimes que les travaux étaient indispensables et urgents".



A ce jour, "au minimum une centaine" de personnes auraient été escroquées. Huit véhicules ont été saisis ainsi que 1.350.000€. Le montant des fraudes pourrait toutefois s'avérer plus élevé. D'autres mises en examen pourraient également suivre.

La gendarmerie lance par ailleurs ce soir un appel à la prudence, tout en soulignant qu'il ne s'agit pas de lancer le discrédit sur une profession. Les forces de l'ordre conseillent en cas de travaux de notamment faire appel à des devis contradictoires et surtout, de ne jamais signer le jour même d'un démarchage.