Mort de deux pêcheurs au large de Dieppe

Les deux hommes étaient partis à bord de leur navire de pêche "La Pomme" et devaient retrouver en mer le "Julie Cédric 4". C'est l'équipage de ce dernier qui, ne voyant pas le navire arriver à l'heure dite, a alerté les secours.

Le CROSS a alors émis un message mayday relay et a immédiatement fait décoller l'hélicoptère Dauphin de la marine nationale basé au Touquet et envoyé sur zone le canot de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) "Notre Dame de Bonsecours" de Dieppe et le canot "Commandant Chandelier" de Saint-Valery en Caux. Il a également dérouté la vedette de gendarmerie maritime Yser qui se trouvait en mer.

L'hélicoptère a retrouvé, à environ un mille (2 km environ) de Saint-Aubin-sur-Mer, la coque retournée du Doris de 8 mètres de long près de laquelle se trouvait un canot de sauvetage. Un premier corps a été retrouvé près du bateau. Il a été hélitreuillé puis transféré sur la plage de Dieppe, où il a été déclaré décédé.

Le deuxième corps sans vie a été retrouvé à proximité de la plage de Saint-Aubin par le canot SNSM de Saint Valery en Caux. La brigade de recherche de la gendarmerie maritime de Dieppe a ouvert une enquête.