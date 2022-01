Dans les serres de la Ville de Rouen, à Franqueville-Saint-Pierre

Branle-bas de combat dans les serres municipales. A Franqueville-Saint-Pierre, là où la Ville de Rouen cultive depuis les années 1970 une grande partie de ses fleurs et arbustes (l’autre partie poussant au Jardin des plantes), 95.000 plantes à massif à floraison estivale sont prêtes à rejoindre les bacs et parterres de la ville.

“Usine” à plantes

Débutée mi-mai, les plantations dureront un mois. "Il faut que tout risque de gel soit écarté et que le sol soit réchauffé", explique Jean-François Jacquet, responsable des moyens horticoles de Rouen. A Franqueville, cinq agents à la main verte, aidés par trois jeunes de l’ESAT du Pré de la Bataille, s’activent sur 9ha de serres et de pépinière. Le reste de l’année, on y choie aussi 115.000 plantes à floraison de printemps, 21.000 chrysanthèmes ou 2.500 arbustes.

Développement durable oblige : cette année, des plantes vivaces y sont cultivées pour la première fois. Plus insolite encore, un élevage de coccinelles, farouches ennemis des pucerons et des cochenilles, a également vu jour dans une petite pièce chauffée. Un petit monde étonnant.