Tartare ! je te mange tout cru

Tartare de poisson



320 g de chair de cabillaud (ou rascasse…)

3 cuillères à soupe de jus de citron

1 cuillère à café de sauce soja

1 cuillère à café d’huile d’olive

1 cuillère à café rase de raifort râpé préparé

1 cuillère à soupe d’aneth ciselée

120 g de feuilles de salade (mâche ou laitue)

Sel, poivre



Coupez la chair du poisson en tout petits dés. Assaisonnez-les de sel et de poivre.

Dans un bol, versez le jus de citron et ajoutez la sauce soja, l’huile et le raifort. Mélangez et versez la préparation sur le poisson. Ajoutez l’aneth et laissez mariner 10 à 15 minutes au frais, avant de servir sur des feuilles de salade.

Vous pouvez remplacer le tartare par des crudités assaisonnées d’une sauce yaourt additionnée d’une cuillerée à soupe d’huile.

Sauce yaourt : 1 yaourt maigre, 1 cuillère à soupe de vinaigre, 1 cuillère à café de moutarde, sel, poivre, ail ou échalote, fines herbes.