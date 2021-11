Calvados. Dans ma gamelle : des croquettes made in Normandie

"Chez nous, ça a toujours été un sanctuaire pour animaux", sourit Céline Cotte, 24 ans, entourée de ses quatre chiens. La jeune femme est co-fondatrice de l'entreprise Dans ma gamelle, qui fabrique des croquettes made in Normandie, à Mathieu. C'est à la suite de la maladie de leur chienne Daisy que Céline et son frère Mathieu décident de se lancer. "Notre chienne avait une dermatite. Aucun vétérinaire n'a su la soigner. On a changé son alimentation et elle a guéri", explique la jeune entrepreneuse. Dès la fin de leurs études, le frère et la sœur commencent à élaborer des recettes et contactent un fournisseur écossais qui leur vient en aide. "Dans ma gamelle, ce sont des croquettes sans céréales, avec des protéines de qualité et sans conservateur chimique", poursuit Céline Cotte.

Une cagnotte participative pour lancer le site

En avril 2020, une campagne de financement participatif est lancée et en septembre 2020, le site est mis en ligne. "Mon frère s'occupe des achats et de la finance et moi de la communication, du marketing. On se complète parfaitement", conclut la jeune femme.