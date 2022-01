Ils volaient du carburant

Il est 4h20, jeudi 7 juin, lorsqu'un équipage de la brigade anti-criminalité est appelé pour se rendre à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Deux individus avaient été aperçus en train de siphonner un camion sur le parking d'une entreprise.

Les forces de l'ordre ont retrouvé un peu plus loin, non loin de l'usine Renault à Cléon, le véhicule signalé. En voyant arriver la police, un individu qui se trouvait près de la voiture s'est enfui. Au pied du camion ils ont retrouvé un bidon de 20 litres plein, et quatre autres vides. Finalement deux hommes, nés en 1992, ont été interpellés, le premier était originaire de Saint-Amand-des-Hautes-Terres, et le second de Canteleu. Ils ont été emmenés à l'Hôtel de police.