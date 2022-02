Tranquillité seniors : les gendarmes informent

L'opération Tranquillité seniors est menée par les collectivités locales, les partenaires associatifs, les policiers et les gendarmes, "car les seniors sont encore trop souvent les victimes de la lâcheté et de la ruse de certains agresseurs. Des gestes simples de vie en société permettent pourtant de se prémunir contre les actes malveillants", informe la gendarmerie de Haute-Normandie.



Le dispositif sera présenté aux personnes de plus de 60 ans par le lieutenant Patrick Gavériaux, commandant de la communauté de brigades de Déville-les-Rouen (film suivi d'un exposé – durée 1 heure 30 ) aux dates suivantes :



Le 25 juin, de 14h30 à 16h30, à Saint-Jean-du-Cardonnay, Foyer rural.



Le 26 juin, de 14h30 à 16h30, à Sahurs, Salle des fêtes.



Le 27 juin, de 14h30 à 16h30, à La Vaupalière, Salle des fêtes.



Le 28 juin, de 14h30 à 16h30, à Saint-Martin-de-Boscherville, Salle des fêtes.



Le 29 juin, de 14h30 à 16h30, à Houppeville, Salle des fêtes.