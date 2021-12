Rouen. Condamné pour des petits larcins en série près de Rouen

Les faits sont d'une banalité affligeante. En l'occurrence, le vol de produits alimentaires dans une grande surface du Houlme (Seine-Maritime) pour quelques dizaines d'euros le 19 avril 2018. Mais c'est bien le profil des prévenus qui les a amenés devant le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime) en comparution immédiate, lundi 23 avril 2018. Le jour des faits, l'un des deux prévenus se trouve dans un supermarché dans lequel il dérobe des produits alimentaires qu'il dispose dans un sac qu'il remet à son complice, resté à l'entrée du magasin. Des salariés du magasin remarquent le vol et tentent alors de l'interpeller et de le maîtriser. Mais le prévenu sort alors un couteau de sa poche et menace toute personne aux alentours. Une rixe s'ensuit au cours de laquelle il reçoit des coups de témoins de la scène, paniqués à la vue du couteau.

Il vit de ses larcins

L'auteur du vol a un casier judiciaire éloquent : 19 condamnations pour vols et port d'arme. C'est donc en récidive légale qu'il agit. Le jour des faits, son complice l'avait incité à ne pas porter d'arme sur lui, mais, méfiant à l'égard de quiconque qui croise sa route, il déclare lors de l'audience : "je ne veux que me défendre". Le ministère public considère que "la violence est inutilement ajoutée au vol", tandis que la défense estime que "la détention n'est pas la solution". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le condamne à deux mois de prison entièrement assortis du sursis, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans et à une obligation de soins.

