Citadis, la petite princesse du rail

Cela fait des années que les élus planifient ce remplacement. Des mois qu’on le dit aux Rouennais et aux habitants de l’agglomération. Elles arrivent enfin. Les 27 rames Citadis d’Alstom vont remplacer d’ici à la fin de l’année les 28 rames bleues qui ont parcouru l’agglomération durant quinze ans.

Ces bonnes vieilles dames de fer, les TFS d’Alstom, ne sont plus adaptées aux besoins de l’agglomération. Pourquoi ne pas avoir rajouter tout simplement une rame supplémentaire pour en augmenter la capacité ? "Après une étude fine, nous avons constaté que l’achat de nouveaux matériels était plus pertinent, tant au niveau du confort, de l’accessiblité, qu’économiquement", explique Grégoire Carrier, directeur général délégué en charge du service technique et urbain au sein de la Crea.

Prévu de longue date

Augmenter la capacité du métro était cruciale. "Déjà, lors de l’élaboration en 2000 du plan de déplacement en transport, nous étions arrivés à la conclusion qu’il faudrait rapidement augmenter la capacité des rames." Les TFS, longues de 29 mètres, pouvaient transporter jusqu’à 180 personnes. La nouvelle génération en accueillera 280 pour une longueur de 44 mètres. Soit une augmentation de capacité de 60 %.

Formation des équipes

Au terminus de Boulingrin, les équipes découvrent tour à tour leur nouvel outil . "Les repères changent beaucoup pour les conducteurs. Tous ceux qui sont amenés à intervenir sur les rames doivent prendre leurs marques : du chauffeur au contrôleur, sans oublier la police ou les pompiers", détaille Philippe Lory, responsable des lignes métro à la TCAR.

Le changement est sensible pour les conducteurs. A vide, une Citadis pèse 50 tonnes. Sans compter que sous le "capot", se cache un moteur de 963 chevaux contre 750 chevaux. "C’est impressionnant les premières fois", note Christophe Tesson, conducteur de métro depuis neuf ans. "Ce que retiennent tous les conducteurs, c’est l’amélioration du confort que ce soit pour eux ou pour les passagers." Après des mois d’attente, le public peut enfin faire connaissance et essayer leur nouveau métro, dès ce samedi 23 juin.

