Crea : CMD réagit à l'élection de F. Sanchez

Dans un communiqué de presse daté du vendredi 22 juin, Catherine Morin-Desailly affirmait "sans grande surprise, Frédéric Sanchez devrait être élu à la tête de la Crea". Elle remarque que la présidence de la Crea a été décidée avant la démission du maire de la ville de Rouen, Valérie Fourneyron.

L'élue regrette en effet que la présidence de la communauté d'agglomération ne soit pas assurée par le maire de la ville centre. "Cela permettrait une meilleure dynamique des projets d'agglomération, la ville de Rouen portant de part ses charges de centralité la majeure partie des équipements, des grandes infrastructures et sièges d'entreprises". Elle estime aussi "qu'on gagnerait en efficacité dans bien des domaines où semble-t-il peu de liens existent entre les services de la ville et ceux de la CREA et que les spécificités et enjeux rouennais soient trop peu prises en compte."