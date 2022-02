Rock'NCaux, ça déménage !

La fine fleur des artistes normands sera présente, les vendredi 6 et samedi 7 juillet prochain, pour une nouvelle édition du festival Rock N’Caux ! Il signe, cette année, le grand retour sur la scène nationale de King Riddim. Retrouvez :

- Phase Terminale (punk/rock) ; Gianna M. (folk/blues) ; The Hackers (indépendant/rock) ; Alain de Nardis et les Fabuleux Culs trempés (blues/folk/rock) ; Temple of toaster fighter (pop-punk/psychédélique) ; Marilouiz (Rock) ; Iphaze (Drum & Bass), vendredi 6 juillet, à partir de 18h.

- The Shugars (rock) ; Wednesday break (pop-rock) ; Les Jobi’s (chanson française/pop) ; Echoes (rock progressif) ; Andromakers (électronique/indépendant/pop) ; Dany Jam (punk/ska) ; King Riddim (reggae) ; Twilight Motion (electronique) ; Guests, Samedi 7 juillet, 17h.

Pratique. Festival Rock’N Caux, salle Corentin Ansquier, Rouxmesnil-Bouteilles (Dieppe). Tarifs : de 7 à 15 €.

