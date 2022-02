Une piste cyclable "made in Crea" va voir le jour à l'Est

En novembre, les cyclistes pourront pédaler facilement entre le CHU Charles-Nicolle et Saint-Léger-du-Bourg-Denis : quatre kilomètres alternant entre nouvelles pistes ou bandes cyclables (1,7 km créé), voies vertes ou autres "zones 30". L’itinéraire longera le parc Saint-Exupéry avant d’emprunter la rue des Petites Eaux de Robec. Une liaison sera en outre aménagée pour relier l’axe au quartier Repainville. Coût du chantier : 860.000€.

"Ce projet allie l’utile à l’agréable", estime Pascal Magoarou, vice-président de la Crea en charge du dossier vélo. L’utile, car de plus en plus d’habitants ont recours à la bicyclette pour se rendre sur leur lieu de travail. L’agréable, car l’itinéraire est propice aux promenades.

Plan "agglo-vélo"

En une dizaine d’années, la Crea et son ancêtre la Communauté d’agglomération rouennaise (CAR) ont déjà fait naître 160 kilomètres de pistes ou bandes cyclables. Ce tracé de la Vallée de l’Aubette fait partie des projets dits structurants. Le plan "agglo-vélo" prévoit de nombreuses autres réalisations dans les années à venir. Mais les dossiers sont parfois longs à faire aboutir, reconnaît Pascal Magoarou : "Nous avons du mal à faire prendre conscience aux services de l’Etat de leur intérêt".

Néanmoins, la place du vélo dans l’agglo se dessine. "Cela monte en puissance. Au dernier conseil communautaire, cinq délibérations étaient consacrées au sujet". Ainsi, en 2013, deux nouveaux chantiers seront menés : sur les quais rive gauche, à Rouen, pour relier le centre-ville au 106 et à la presqu’île Rollet ; et l’itinéraire des Boucles de Roumare, en bord de Seine, entre Val-de-la-Haye et St-Pierre-de-Manneville.

Thomas Blachère