Cherbourg-en-Cotentin. Brittany Ferrries : une nouvelle ligne fret avec Rosslare, en Irlande

La compagnie maritime Brittany Ferries a inauguré officiellement ce mardi 19 janvier l'ouverture d'une nouvelle ligne fret entre Cherbourg-en-Cotentin et Rosslare, en Irlande, en présence de Patricia O'Brien, ambassadeur de la République d'Irlande en France, présente pour l'occasion.

Cette rotation hebdomadaire sera assurée par le navire Cap Finistère (204 mètres de long), le navire de croisière le plus rapide de la flotte avec une vitesse de croisière maximale de 28 nœuds. Il ouvre ainsi cette ligne entre la France et l'Irlande deux mois plus tôt que prévu. Une opportunité pour les entreprises qui cherchent une solution pour contourner le Royaume-Uni afin d'éviter les nouvelles formalités liées au Brexit.

"C'est un navire totalement adapté au Golfe de Gascogne, mais aussi à la mer d'Irlande", a précisé Jean-Marc Roué, président du Conseil de surveillance de Brittany Ferries. "Il a une réserve de puissance et peut combler le déficit lié au mauvais temps en accélérant", poursuit-il.

Jean-Marc Roué Impossible de lire le son.

"Aujourd'hui, nous avons douze rotations par semaine à destination de Rosslare ou de Dublin, avec trois clients différents : un chez Brittany Ferries, deux chez Irish Ferries et trois chez Stena, uniquement pour le fret", explique Yannick Millet, directeur général port de Cherbourg SAS.

Yannick Millet Impossible de lire le son.

Une activité fret multipliée par trois par rapport à l'année dernière. Tout compagnie maritime confondue, 3 000 remorques ont été transportées entre Cherbourg et l'Irlande (aller/retour) en janvier 2020, contre 9 000 remorques à la fin de ce mois-ci.

Horaires :

Lundi - Départ de Rosslare à 20h00 - Arrivée à Cherbourg à 14h00 le mardi

Mardi - Départ de Cherbourg à 16h45 - Arrivée à Rosslare à 08h15 le mercredi

Mercredi - Départ de Rosslare à 12h00 - Arrivée à Bilbao à 15h00 le jeudi

Jeudi - Départ de Bilbao à 17h45 - Arrivée à Rosslare à 20h15 le vendredi

Vendredi - Départ de Rosslare à 23h00 - Arrivée à Bilbao à 08h00 le dimanche

Dimanche - Départ de Bilbao à 12h00 - Arrivée à Rosslare à 16h00 le lundi