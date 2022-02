Pour Le Vern, la ligne Paris-Normandie est prioritaire

"Après les promesses inconsidérées, retour au sérieux", clame Alain Le Vern. "Suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques, le Gouvernement tient un discours de vérité et met fin aux mensonges et aux promesses sans lendemain de l’ancienne majorité."

Toutefois, Alain Le Vern n'a pas abdiqué et souhaite voir se réaliser le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie : "Il nous incombe désormais de faire les bons choix, dont l’utilité est avérée et

dont la réalisation est possible sur le terrain. L’amélioration des liaisons ferroviaires avec Paris

demeure une priorité pour notre territoire !" Reste à en convaincre le gouvernement...