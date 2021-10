Haute-Normandie : Val-de-Reuil aura sa nouvelle gare SNCF

C’est ce qu’a annoncé, le 7 novembre, Alain Le Vern, le très “ferrophile” président du Conseil régional de Haute-Normandie.

Vers un pôle d’échanges

Huitième gare de la région en terme de trafic passagers (1 300 personnes par jour), l’actuelle gare de la commune euroise, bâtie dans les années 1970, commençait à vieillir. Moyennant, au total, près de 7,9 millions d’euros, la Région et la SNCF, via sa filiale spécialisée Gare & Connexions, vont adapter les lieux aux normes d’accessibilité, refaire les quais et la passerelle et créer un pôle d’échanges mutimodal. La communauté d’agglomération Seine-Eure, la ville de Val-de-Reuil, RFF et le département de l’Eure mettront également la main à la poche.

Un nouvel espace de vente et un ascenseur verront aussi le jour. Dehors, l’accès à la gare et les parkings autos et vélos seront revus et corrigés. “Après avoir rénové l’intégralité du matériel roulant, notre travail se porte sur les gares, éléments primordiaux dans le développement du transport ferrovaire de passagers”, rappelle Alain Le Vern.