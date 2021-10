Haute-Normandie: 8,6 M€ pour les trains

La décision a été prise lors de la Commission Permanente du 14 novembre, sous la présidence d’Alain Le Vern. Près de 8,6 M€ seront donc attribués à la SNCF pour moderniser du matériel roulant. "Ce travail se porte aujourd’hui sur le parc de matériel ferroviaire utilisé sur les axes Paris-Lisieux-Caen et Vernon-Paris", explique la Région dans un communiqué de presse. "En effet, les locomotives utilisées pour assurer la traction des voitures VO2N, âgées de plus de 45 ans, seront obsolètes d’ici 2015, y compris celles utilisées en mutualisation avec Transilien." Huit locomotives et 6 rames VO2N sont concernées par ce plan.

La Région Haute-Normandie a déjà engagé plus de 400 M€ dans la modernisation du matériel roulant.