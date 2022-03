Dans le dédale végétal d'Artmazia

Partez dans un mystérieux pays naturel, artistique et ludique. Sur quatre hectares, Artmazia regroupe un parc de sculptures et des jardins avec mares et vergers. Son créateur, l’artiste Geoff Troll, y a conçu plusieurs labyrinthes végétaux, dont le dédale géant permanent, planté de 5 000 hêtres, sur 3 600 mètres de parcours.

Il est l’un des plus longs labyrinthes végétaux permanents au monde. Vous y trouverez aussi la Spirale des fleurs et le labyrinthe des bambins, pour les moins de 8 ans. Ici, l’art se conjugue avec la nature. Cette année, la galerie d’art accueille l’exposition “Le chat dans tous ses états”. Divers jeux sont organisés tels que la cabane de Grolo inspirée des personnages de la bande dessinée “La Véritable Histoire des Trolls”, des histoires contées ainsi que des énigmes, etc.

Le 11 août, à 20h30, Artmazia se met à l’heure irlandaise avec le groupe Wild Willy Barret.

Pratique. 25 route de Neufchâtel, à Massy. Tél. 02 35 93 17 12, www.artmazia.com. Tous les jours, de 14h30 à 18h30. 6/7 €.