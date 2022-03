Archimèdes Films : passion cinéma

Le fondateur de cette association, Jean-Claude Guézennec, a réuni sa vocation pour l’enseignement et sa passion pour le cinéma en créant cette structure originale d’apprentissage de l’image et du son. L’association, qui a formé de nombreux professionnels, est née d’un projet de classe de 4e consistant à réaliser un film à partir d’un scénario imaginé par les élèves. Une idée qui eut du succès et finit par engendrer un club, puis une association. Archimède Films permet aux jeunes passionnés, qui rêvent de faire carrière dans l’audiovisuel, d’effectuer leurs premiers pas en réalisant de petits films. Des rencontres avec des professionnels, souvent passés eux aussi par Archimède, sont organisées.

L’association accueillent 25 jeunes. Aucune compétence particulière n’est demandée lors de l’adhésion, si ce n’est une grande motivation et l’envie de concrétiser des projets. De l’éducation à l’image est également proposée dans les milieux défavorisés, ainsi que la réalisation de films professionnels de prévention, utilisés ensuite dans les écoles. Action !

Laura Lelandais

Pratique. Archimède Films, 4 bis rue Lanjallay, à Bois-Guillaume-Bihorel. Tél. 06 32 18 85 31