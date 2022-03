Visitez la vallée de la Bresle et ses verriers

Des origines à sa fabrication manuelle puis semi-automatisée et automatisée, vous connaîtrez tout des traditions verrières. En outre, vous découvrirez une magnifique collection de factices : il s’agit des flacons de parfum utilisés lors de leur lancement publicitaire.

N’hésitez pas à venir assister à la mise en route des machines (visite guidée tous les mardis et mercredis, à 15h, 16h et 17h). D’autres démonstrations sont prévues telles que celles d’un souffleur de verre le 15 août ou celle d’un artisan du vitrail les 18 et 19 août.

Pratique. Musée des Traditions verrières, ruelle Sémichon, à Eu. Ouvert les mardis, mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, de 14h30 à 18h. Tél. 02 35 86 21 91, www.traditions-verrieres.com. Tarif 3,50 €