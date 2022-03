Les petits secrets de l'Eure se dévoilent en canoë-kayak

L’Eure, calme et paisible, est restée sur ce parcours une rivière sauvage. Sa faune et sa flore sont les mieux préservées de la vallée. En naviguant discrètement, vous pourrez apercevoir rats musqués, hérons, cygnes, oies sauvages, poules d’eau et canards. S’il fait beau et chaud, vous verrez peut-être une couleuvre glisser paisiblement sur la rivière.



Montand, Pagnol, Briand

C’est à Autheuil-Authouillet, le village d’Yves Montand et de Simone Signoret, qu’il faut vous arrêter et garer votre voiture. Vous êtes alors pris en charge par l’équipe d’Eric Maille, gérant de Randonn’Eure, et embarquez à bord de l’un des canoës bi-places. Après quelques recommandations, vous pouvez amorcer votre descente. “Au début, ce n’est pas facile, on a tendance à tourner en rond”, affirme Eric Maille. “L’Eure, rivière de classe 1, ne se descend pas tout seul. Excepté deux ou trois rapides, c’est aux gens de gérer leur bateau”. Après, ce n’est que du plaisir. Une certaine quiétude vous envahit. Vous longez aussi bien des prés que de luxueuses propriétés. Ainsi, vous passez à Cocherel, où repose Aristide Briand, à la Croix-Saint-Leufroy autrefois lieu de la résidence secondaire de Marcel Pagnol. Vous naviguez également en sous-bois…

Pratique. Le Randonn’Eure, 20 rue du Manoir, à Autheuil-Authouillet. Infos : 02 32 35 16 46 ou www.lerandonneure.com. Trois parcours sont possibles : 5 km (1 h), 10 km ou 20km. Les mises à l’eau s’effectuent de 9h à 10h30 et de 13h30 à 15h. Tarifs (location canoë kayak bi-place et transfert aller-retour) : 34/38 € la demi-journée ou 48/53 € la journée.

