Brésiliens, Russes et Chinois : le nouveau visage du tourisme à Rouen

L’évolution du tourisme reflète souvent l’évolution du monde. A Rouen, il n’est plus rare d’entendre du russe, le portugais chantant du Brésil ou du chinois, entre la place du Vieux Marché et la Cathédrale. Les acteurs locaux du tourisme l’ont bien compris et tentent d’attirer en Normandie ces nouveaux visiteurs venus de pays en pleine croissance, les fameuses BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

Clientèle aisée arrivant souvent par paquebot, les Russes s’imposent. En 2011, plus de 3 300 d’entre eux s’étaient présentés à l’Office de tourisme, contre 1 600 deux ans plus tôt. La tendance suit la même pente pour les Brésiliens, qui étaient 559 à être passés par le guichet de l’office en 2007 contre plus de 1 100 en 2011. Quant aux Chinois, la libéralisation récente du tourisme engagée par Pékin a permis leur arrivée progressive.

Rouen est... exotique

Depuis deux ans, les responsables de l’Office de tourisme de Rouen Vallée de Seine cherchent à accélérer la machine, en se rendant en Chine et au Brésil pour promouvoir les charmes normands. “Si les Russes aiment le luxe et l’art de vie à la française, les Brésiliens privilégient le tourisme religieux, Lisieux pour Sainte-Thérèse ou Esteville pour l’Abbé Pierre, et les Chinois adorent Jeanne d’Arc”, explique Killian Penven, de l’office de tourisme.

Rouen a une carte à jouer en se plaçant au coeur des programmes de visites en Normandie, incluant les incontournables Giverny et Mont-Saint-Michel. La ville émerge comme une porte d’entrée privilégiée depuis Paris. Et le potentiel de développement est immense. “Les Brésiliens trouvent notre campagne exotique. Nous leur proposons donc de découvrir la route des fruits”.

Même son de cloche chez certains restaurateurs. “Cette nouvelle clientèle se développe depuis cinq ans, estime Prudence Cauvin, responsable de La Couronne, place du Vieux Marché. Nous nous adaptons à leurs demandes.” Les Russes, ainsi, commencent toujours un bon repas par un petit verre de Calvados. Il faut le savoir !

Thomas Blachère