Le Havre. Ils brassent une bière de Noël locale au chocolat

Elle n'était pas prévue au planning, et pourtant. David Gaudin, co-fondateur de la brasserie locale L'Havrais Bière, vient de mettre au point une recette de bière qui colle à merveille aux fêtes de fin d'année. "Initialement, je devais être occupé dans notre bar, mais le reconfinement est arrivé deux semaines après l'ouverture", raconte le brasseur âgé de 28 ans. Avec son oncle Anthony, ils ont inauguré en octobre leur bar, face à la catène de containers du Havre.

Fèves de cacao et gousses de vanille

Il a donc élaboré une bière de Noël. Mais pas de cannelle ou de cardamome dans son breuvage… "Je voulais essayer de faire quelque chose de différent", poursuit David Gaudin. La base, c'est une bière de type blonde anglaise, avec une levure de fermentation haute. "Elle laisse des sucres dans la bière et cela apporte beaucoup de rondeur." Ajoutez à cela des fèves de cacao torréfiées, de la vanille et de la fève de tonka. "Cela donne un final très gourmand, une bière de dessert, qui donne un peu chaud en ce moment", sourit le jeune homme, qui travaille avec des entreprises locales. Les fèves de cacao sont torréfiées par la manufacture Cluizel, basée au Mesnil-sur-Iton, dans l'Eure, et les gousses importées par la société familiale de Gainneville, le Monde de la Vanille.

La bière est disponible en livraison, en cliquer-collecter ou au Local Shop.