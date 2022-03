Rouen. Il renverse un motard de la police et écope de trois ans de prison

Les faits remontent au mercredi 25 novembre 2020. Trois jeunes à bord d'une voiture refusent de s'arrêter pour un contrôle de police, quai Corneille à Rouen. Deux motards de la police se placent à l'avant et à l'arrière du véhicule. Au sortir d'une trémie, le conducteur du véhicule donne un coup de volant pour renverser le policier qui se trouve devant lui. Le fonctionnaire est légèrement blessé dans sa chute, alors que les suspects prennent la fuite.

Le conducteur condamné

L'étude des caméras de vidéosurveillance a permis de relever la plaque de la voiture qui a été retrouvée le lendemain, jeudi 26 novembre, à Barentin. Les trois jeunes qui se trouvaient à l'intérieur ont pu être identifiés et interpellés. Le conducteur, âgé de 20 ans, a été jugé en comparution immédiate, lundi 30 novembre 2020, pour conduite sans permis, sans assurance et refus d'obtempérer en exposant quelqu'un à un risque de mort. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont deux avec sursis avec maintien en détention. Les deux passagers, âgés de 16 et 18 ans, ont été remis en liberté.