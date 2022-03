Falaise. Incendie dans une déchetterie, plus de 12 heures d'intervention

Lundi 30 novembre, vers 19 h 50, les pompiers sont intervenus à la déchetterie SEP, située à proximité de la Départementale 511 à Falaise. Un tas de compost de 1 600 m3 était enflammé sur un quart de sa surface à l'arrivée des secours. Mardi 1er décembre, à 8 h 30, l'intervention était toujours en cours, soit plus de douze après.

Deux lances ont permis de limiter l'étendue du sinistre, qui était attisé par un vent violent, et d'éviter la propagation à un autre tas situé à proximité. Les maires de Falaise et de Vignats, responsable d'établissement, ainsi que la gendarmerie nationale étaient présents sur les lieux. Dix-sept sapeurs pompiers de Falaise, Saint-Pierre-sur-Dives et Pont D'Ouilly ont été mobilisés.