La Ville de Caen, via le Centre communal d'action social, mise sur la solidarité avant les fêtes de fin d'année. Les enfants de moins de 12 ans de familles aidées jusqu'au 31 octobre vont recevoir un chèque-cadeau de 15 €. Un colis gourmand d'une valeur de 30 € sera remis aux retraités de 65 ans et plus et une prime de 150 € aux demandeurs d'emploi ne bénéficiant pas de la prime Noël reconduite par l'État.