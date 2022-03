[Actualisé] Près de Caen. Quatre enseignants et deux élèves d'une école testés positifs à la Covid-19

Samedi 28 novembre, la préfecture du Calvados a annoncé que quatre enseignants de l'école primaire Colbert de Blainville-sur-Orne ont été testés positifs au coronavirus. Quatre autres, considérés comme "contacts à risques" ont été placés à l'isolement pour sept jours. "Ils portaient tous leurs masques dans les différentes activités au sein de l'école", assurent les autorités.

Les enseignants ont été remplacés pour "assurer le bon fonctionnement de l'école et la scolarisation des enfants". L'un d'entre eux, testé négatif, est revenu à l'école dès ce lundi 30 novembre. Mais à ce jour, le maire Lionel Marie a déclaré qu'en plus des enseignants, deux élèves sont également positifs et un autre "porteur de symptômes en attente de résultat".

Le maire espère mettre en place des tests antigéniques

Ce lundi matin, 43 élèves étaient absents, soit 20 % des effectifs. "Les parents ont peur et je les comprends", indique le maire de la commune. "L'idée serait de mettre en place des tests antigéniques dès demain au sein de l'établissement pour faire un état de la situation."

Une réunion est prévue dans l'après-midi entre le maire, le préfet du Calvados et l'Éducation nationale pour faire le point.