Normandie. Covid-19 : la pression épidémique reste forte mais se réduit

En Normandie, "la pression épidémique reste forte mais se réduit", indique vendredi 27 novembre l'Agence régionale de santé (ARS). Ainsi, au niveau régional, le taux d'incidence - soit le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants - atteint désormais 104,59, contre plus de 135 le mardi précédent. Il diminue également chez les plus de 65 ans. Le taux de positivité observe également une diminution et atteint 10,35 % (contre 12,04 % le 24 novembre).

L'ARS constate par ailleurs une lente décrue dans les hôpitaux : 1 305 patients sont hospitalisés pour le coronavirus, soit une centaine de moins en dix jours. Ils sont 128 en réanimations. En revanche, des disparités départementales persistent. Plus de la moitié des patients (67) en réanimation se trouvent en Seine-Maritime, contre seulement 10 dans l'Orne et l'Eure, 15 dans la Manche et 26 dans le Calvados.

"Il est indispensable de ne pas baisser la garde", prévient l'ARS qui invite à respecter les gestes barrières, alors que la première phase du déconfinement débute ce samedi 28 novembre.