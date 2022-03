Normandie. Pollution aux particules fines en Seine-Maritime et dans l'Eure

La procédure d'information - recommandation a été activée dans les départements de la Seine-Maritime et de l'Eure, vendredi 27 novembre, pour une force concentration en particules fines dans l'air. L'épisode de pollution est imputable "à la combinaison de conditions météorologiques favorables à l'accumulation de polluants dans l'atmosphère avec une augmentation des concentrations de particules en suspension", détaille la préfecture de Seine-Maritime.

Aux personnes sensibles et vulnérables, il est recommandé d'éviter les activités physiques et sportives intenses et de prendre conseil auprès d'un professionnel de santé en cas de gêne respiratoire.

Les prévisions pour samedi 28 novembre 2020 montrent déjà une amélioration. - Atmo Normandie

La situation devrait revenir à la normale dès demain selon Atmo Normandie, l'organisme chargé de mesurer la qualité de l'air dans la région.