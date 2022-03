Rouen. La ville s'illumine deux fois plus pour Noël

Pas de grande parade à Rouen cette année. Pas non plus de chalets pour le marché de Noël, place de la cathédrale. La crise sanitaire est passée par là. Mais pas question pour autant d'abandonner la magie de Noël, que l'on retrouve en partie la nuit, lorsque la ville s'illumine.



27 rues de plus illuminées

3, 2, 1… La forêt de sapins se met à scintiller sur la place de la cathédrale, mercredi 25 novembre dans la soirée, à l'issue d'une série d'animations organisées par les commerçants, restaurateurs et acteurs de l'événementiel.

Et cette année, 27 rues de plus que l'an passé sont illuminées. "On a décidé de reflécher tous les crédits de Rouen givrée sur les illuminations et on est arrivé à quasiment doubler le plan habituel", détaille Sileymane Sow, adjoint au maire en charge du commerce. Les rues commerçantes de la rive droite et de la rive gauche ont été privilégiées, mais certains quartiers, habituellement oubliés, profitent aussi du spectacle cette année. C'est le cas du côté de Grammont, sur les Hauts de Rouen, à Saint-Julien ou Saint-Sever.

Des coquelicots géants ont poussé, place de la Calende.

Un objectif s'affiche en toile de fond : redonner de l'attractivité au cœur de ville et inciter à consommer dans le centre pour sauver des commerçants qui s'apprêtent à rouvrir leurs portes.

