Rouen. Pas de marché de Noël, mais davantage d'illuminations et des nouveautés

Sans surprise, puisque les traditionnels chalets n'étaient toujours pas arrivés devant la cathédrale, il n'y aura pas de marché de Noël en cette fin d'année 2020 à Rouen, en raison de la situation sanitaire. Dans un communiqué transmis mercredi 18 novembre, la municipalité indique que, compte tenu de cette situation, "la Ville de Rouen fait le choix de redéployer certains crédits dans un programme d'illuminations de grande ampleur".

Des rues supplémentaires

Ce sont ainsi 27 nouvelles rues qui seront illuminées aux couleurs de Noël à partir du mercredi 25 novembre. La rive gauche et la rive droite seront chacune concernées par des déploiements nouveaux. Certains quartiers (Saint-Julien, Hauts de Rouen, Grammont, boulevard d'Orléans ou encore avenue Pasteur) seront illuminés pour la première fois.

"Après une année 2020 éprouvante pour chacun d'entre nous, il nous a semblé essentiel de pouvoir marquer les fêtes de fin d'année en remettant de la lumière dans nos rues et de la magie dans les yeux des enfants. Rive droite ET rive gauche", expliquent le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, et son adjoint au commerce, Sileymane Sow.

Le plan des illuminations à Rouen. - Ville de Rouen

Ces illuminations ont nécessité six semaines de travail d'installation pour les équipes de la ville, en horaires décalés. Elles utiliseront intégralement la technologie LED et seront éteintes entre 23 heures et 5 h 30 du matin.

Une forêt de sapins !

D'autres installations sont prévues dans la ville : une pyramide illuminée de 10 mètres de haut au bout de la rue Saint-Sever, le jardin enchanté au square Verdrel, la création d'une forêt de sapins place de la Cathédrale, un village de modules lumineux sur la dalle Malraux à la Grand Mare, un refuge givré (automates et décorations en vitrine) place du Vieux marché, et la place de la Calende sera décorée par la compagnie locale les Plastiqueurs, avec l'installation de trois portes végétalisées et lumineuses et de bouquets de coquelicots géants.