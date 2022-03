Normandie. Pour Malika Ménard, Amandine Petit peut être élue Miss France 2021

Elles ont la ville de Caen pour point commun. Selon Malika Ménard, Miss France 2010, Amandine Petit, Miss Normandie 2020, pourrait être sacrée Miss France 2021. Depuis 2010 et le sacre de la première, aucune Normande n'a plus décroché la couronne. La Normandie n'est pour autant pas en reste. Depuis la création du concours, en 1920, la région a vu six jeunes femmes devenir Miss France (1958, 1967, 1981, 1984, 2005 et 2010).

Quels conseils donneriez-vous à

Amandine Petit, dans sa dernière ligne droite avant l'élection de Miss France 2021 ?

"Moi, je n'ai pas trop l'impression qu'elle a besoin de recevoir des conseils ! Elle a tout d'une grande. Elle a déjà bien plus confiance en elle que je ne pouvais avoir confiance en moi à l'époque. Je pense que c'est le fait d'avoir laissé passer du temps avant de se présenter (NDLR : Amandine Petit a 23 ans, elle avait déjà prétendu au titre de Miss Normande à l'âge de 18 ans, sans succès) qui lui a fait gagner en maturité et en expérience de vie."

Selon vous, Amandine Petit peut-elle être sacrée ?

"Oui. Et sincèrement, c'est la première fois que je dis ça en dix ans. Je crois beaucoup aux signes du destin. Amandine, c'est la seule jeune femme sur laquelle je me suis arrêtée dans la rue pour l'inciter à se présenter. Elle a ce qu'on appelle le petit truc en plus."

Qu'est-ce qui peut faire la différence ?

"La spontanéité, le naturel, la sincérité… C'est quelque chose que les gens vont ressentir, au sein même de l'organisation Miss France déjà. Et puis, c'est quelque chose qu'on perçoit devant sa télévision, pour les téléspectateurs qui vont voter pour elle."

Pratique. Élection de Miss France 2021 samedi 19 décembre à partir de 21 heures, sur TF1