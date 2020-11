Miss France. Un styliste rouennais a conçu la tenue régionale de Miss Normandie

Amandine Petit, Miss Normandie 2020, était l'invité de la matinale de Tendance Ouest, mercredi 25 novembre. L'occasion d'aborder sa participation au concours Miss France 2021, samedi 19 décembre, où la jeune femme portera notamment une tenue régionale.

Jeanne d'Arc en thématique

Celle-ci a été conçue par le styliste rouennais Smaïn Boutamtam, avec une thématique : les 100 ans de l'institution Miss France, mais aussi le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc.

"Je me suis inspiré des tenues chevaleresques du XVe siècle et des matières de l'époque : le cuir pour la cuirasse, l'épaulette et les gantelets, la cotte de mailles pour la jupe et les bretelles, le coton pour la cape", explique le styliste rouennais.

Smaïn Boutamtam ajoute les avoir associés aux éléments du drapeau normand : "Le rouge pour les pierres des bijoux et le dégradé du bas de la cape, les Léopards (et non les lions) pour l'imprimé rebrodé du top à manches longues, les broderies et la cape, l'or pour la couleur de la tenue, des bijoux et des broderies (aussi en rapport avec les flammes du tristement célèbre bûcher rouennais)."