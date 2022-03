La Covid-19 ailleurs dans le monde. Les Etats-Unis prêts à vacciner, les thèses complotistes gagnent du terrain

• Allègement des restrictions en France et en Angleterre, inquiétude ailleurs

A l'instar de la France, d'autres pays ont annoncé des allègements concernant les restrictions en cours. Après quatre semaines de confinement, les commerces non essentiels vont par exemple rouvrir en Angleterre. Mais dans d'autres pays, la situation reste très inquiétante. En Amérique du Nord, le développement de la pandémie reste exponentiel, comme par exemple dans la province de Toronto, au Canada. A Helsinki, en Finlande, bibliothèques, lycées et piscines vont être fermés. En Chine, des centaines de vols ont été annulés. Au Japon, les sorties non essentielles sont déconseillées tandis qu'à Los Angeles, les restaurants ferment à partir de ce mercredi 25 novembre.

• Distribution des vaccins : les Etats-Unis sont prêts

Aux Etats-Unis, la logistique pour la distribution des vaccins Pfizer/BioNTech est prête. Le pays attend le feu vert de l'agence des médicaments, qui devrait être donné d'ici trois semaines. 6,4 millions de doses pourront être distribuées dès que l'autorisation sera donnée, et 40 millions avant la fin de l'année.

• Vaccination : les personnels et résidents des maisons de retraite prioritaires en Espagne

L'Espagne va commencer à vacciner sa population en décembre 2020 ou, au plus tard, en janvier 2021. Seront vaccinés en premier les résidents et personnels des maisons de retraite, très touchées par la pandémie. Ce sera ensuite au tour du personnel soignant et des personnes en situation de dépendance.

• Un million d'enfants déscolarisés au Honduras

Au Honduras, pays d'Amérique centrale, le confinement a entraîné la suspension des cours. Conséquence : près d'un million d'enfants et d'adolescents ont abandonné le système scolaire. Ils sont pour la majorité issus des zones défavorisées du pays.

• Les thèses complotistes qui gagnent du terrain en Italie

Un sondage, rendu public mardi 24 novembre, montre que les thèses complotistes relatives à l'épidémie de Covid-19 rencontrent un écho important en Italie. Un Italien sur cinq croit que le virus a été fabriqué en laboratoire puis diffusé volontairement pour modifier les équilibres mondiaux. 5 % croient qu'il n'existe pas et qu'il a été inventé pour contrôler l'économie et les habitants.