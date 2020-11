Confinement. Commerces, restaurants, déplacement : les annonces d'Emmanuel Macron

Près d'un mois après la mise en place du reconfinement, le 30 octobre, le chef de l'État Emmanuel Macron a annoncé une adaptation des mesures dans une allocution télévisée, mardi 24 novembre. "La seconde vague de l'épidémie de Covid est passée", a-t-il indiqué en mettant toutefois en garde sur "les conséquences à long terme" au sujet d'éventuels problèmes psychologiques ou les violences intrafamiliales.

Pour autant, "le virus reste très présent" que ce soit en France ou en Europe. "Nous avons plusieurs semaines pour atteindre les objectifs" avec des contaminations qui ne doivent pas dépasser les 5 000 cas par jour. "Il faut poursuivre nos efforts", ajoute le président de la République.

Allégement dès samedi 28 novembre

Dès le samedi 28 novembre, les déplacements pour motif de promenade et d'activité sportif sont étendus à 20 km et non plus seulement 1 km et pour une durée de 3 heures et non plus une heure. Les activités extrascolaires peuvent reprendre.

Les cultes sont à nouveau autorisés dans les édifices religieux dans la stricte limite de 30 personnes.

Enfin, tous les commerces (y compris librairies, salon de coiffure, etc.) pourront rouvrir et les services à domicile reprendre, jusqu'à 21 heures avec un protocole sanitaire strict.

Fin du confinement mi-décembre

Le mardi 15 décembre, "si nous sommes arrivés aux 5 000 contaminations par jour et 2 500 à 3 000 personnes en réanimation", le confinement pourra être levé. Il sera alors possible de se déplacer sans attestation et "passer Noël en famille", précise le chef de l'État.

Les salles de cinéma, théâtres ou encore musées pourront également rouvrir. "La culture est essentielle à notre vie", affirme Emmanuel Macron. Par contre, les grands rassemblements restent interdits, les parcs d'exposition et d'attractions restent fermés, de même que les bars, restaurants et discothèques.

Un couvre-feu mis en place

Si le confinement s'achève, un couvre-feu prendra alors le relais de 21 heures à 7 heures et applicable sur l'ensemble du territoire français, à l'exception des 24 et 31 décembre pour permettre à tous de réveillonner.

Réouverture des restaurants le 20 janvier

Autre date clé, le mercredi 20 janvier qui doit permettre de voir les conséquences des fêtes de fin d'année sur l'évolution de l'épidémie. De nouvelles décisions pourraient alors être prises dont la réouverture des salles de sport et des restaurants et le couvre-feu décalé au niveau des horaires.

Les lycées pourront être pleinement rouverts avec la totalité des élèves en classe et, 15 jours plus tard, les universités pourraient à nouveau accueillir tous les étudiants dans les campus.