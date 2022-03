Podcast. Hervé Hamon, les îles d'un amoureux

Hervé Hamon doit aimer les embruns, le vent, les gens de mer et les tempêtes pour savoir à ce point déposer sur le blanc d'une page des mots si justes. Auteur de nombreux ouvrages, il signe un dictionnaire éperdument amoureux des iles. Loin d'être un guide touristique ou une suite de cartes postales complaisantes, le " dictionnaire amoureux des îles " est l'œuvre d'un amant exigeant. Hervé Hamon raconte des histoires d'îles, des grandes et des petites, des romances et des drames. Avec lui, les îles sont vivantes. Elles parlent de nous, des héros, des éclopés et des pirates. Les îles sont multiples. Elles peuvent être des prisons et des refuges, des édens et des enfers. Avec érudition et sensibilité, Hervé Hamon nous entraine dans le sillage de son navire.

Dictionnaire amoureux des îles - Hervé Hamon - PLON