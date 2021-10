Un motard grièvement blessé lors d'un accident

En plein après-midi, vers 16h, dimanche 12 août, une grave collision a eu lieu entre une voiture et une moto, à l'intersection entre la 6015 et la CD43, sur la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay. Il semblerait que le véhicule ait voulu tourner sur la gauche, mais n'ait pas vu la moto qui arrivait en face. Le motard, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital. Une enquête, menée par la brigade de Déville-Lès-Rouen, est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.

A cause du nombre importants de motards impliqués dans des accidents graves, voire mortels, la gendarmerie entreprend régulièrement des opérations de contrôle et de sensibilisation dans tout le département. La dernière en date était organisée dans le nuit du samedi 11 au dimanche 12 août, pour sensibiliser les automobilistes et les motards, aux risques de la vitesse et de l'alcool. Durant cette nuit de contrôle, cinq automobilistes ont été contrôlés positifs au test d'alcoolémie.