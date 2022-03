Sud-Manche. Elle reprend la pharmacie pour un euro symbolique

Cela faisait presque sept ans que le pharmacien Claude Le Poultier cherchait désespérément un repreneur pour partir en retraite… Fin 2019, il s'était même décidé à céder son officine située à Saint-Martin-de-Landelles (1 225 habitants), dans le sud-Manche, pour un euro symbolique. Le septuagénaire a enfin trouvé et a signé le compromis de vente début octobre, avec Émilie Plantard, qui le remplacera à compter du mois de janvier. Elle a accepté de nous répondre, entre deux cartons de déménagement. Émilie Plantard est prête à quitter la région parisienne (Essonne) avec son mari et ses deux petites filles, pour s'installer dans la Manche et se rapprocher de ses racines bretonnes. "J'ai moi-même vécu dans un milieu rural, explique celle qui est originaire de Vannes. Je sais que c'est important de pouvoir conserver tous ces services de proximité, et la pharmacie en fait partie." Émilie Plantard sera pour la première fois à la tête d'une pharmacie, et elle a hâte de rencontrer les habitants : "J'aimerais vraiment comprendre leurs besoins et m'adapter à leur demande."

