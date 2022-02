Près d'Alençon. Les trafiquants de drogue livraient leurs clients à domicile

En ces temps de confinement, la livraison cartonne. Et elle est aussi pratiquée... par les trafiquants de drogue. Un couple résidant à Mamers, non loin d'Alençon, a ainsi été arrêté, mercredi 18 novembre, par les gendarmes.

C'est l'aboutissement d'une enquête menée depuis plusieurs mois par la communauté de brigades et la brigade des recherches de Mamers. Les deux suspects utilisaient leur véhicule afin d'assurer des livraisons au domicile des acheteurs, plusieurs fois par jour. Mercredi, ils ont été arrêtés lors d'une opération qui a mobilisé les gendarmes de Mamers, appuyés par les équipes cynophiles de Mortagne-au-Perche et Château-Gontier. À leur domicile, les enquêteurs découvrent de la résine de cannabis, de l'herbe, de la cocaïne, de l'héroïne, du matériel de conditionnement ainsi que des armes factices. Près de 400 paquets de cigarettes contrefaites ont également été saisis. Une dizaine de consommateurs résidant dans ce secteur, aux confins de la Sarthe et de l'Orne, ont été entendus.

À l'issue de leur garde à vue, les deux mis en cause principaux ont été présentés au parquet du tribunal judiciaire du Mans puis condamnés, vendredi 20 novembre, à dix mois de prison ferme avec respectivement deux et quatre mois de sursis, assortis de 2 000 euros d'amende. Les sommes saisies et le véhicule qui servait au trafic ont été confisqués.