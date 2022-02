Calvados. Noël : ils livrent des sapins d'Évrecy à domicile

Alors que les grandes surfaces, fleuristes et pépinières vont être autorisées, à compter du vendredi 20 novembre, à vendre des sapins à l'extérieur, comme l'a annoncé le ministre de l'Agriculture, la pépinière d'Évrecy a déjà pris de l'avance.

Un couple de restaurateurs se réinvente

Grâce aux services de Grégory et Charline Baudron et à leur site web Mon sapin at home, elle va pouvoir commencer à vendre ses 8 000 sapins prêts pour Noël. Ces restaurateurs caennais, qui tiennent le restaurant Au Père Tranquille de Bernières-sur-Mer et deux crêperies à Caen et Cherbourg, proposent de livrer des sapins à domicile. "Les clients choisissent la taille (entre 1,25 m et 2,50 m), la variété du sapin et le jour de livraison sur notre site internet."

Nordmann, Epicéa, floqué ou en motte, ils ont le choix, avec la garantie que le sapin est frais ! "Il est coupé la veille", assure Grégory. Une fois les fêtes de fin d'année terminées, la mission se poursuit : il les récupère pour les planter dans une forêt.

"Je fais tout cela pour l'amour de Noël !" La bonne nouvelle : les frais de livraison sont gratuits ! Pour le sapin, comptez entre 25 € et 209 €.

Commandes sur monsapinathome.com. 06 62 51 69 13.