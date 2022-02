Normandie. Ponctualité, pannes, travaux : la SNCF s 'engage auprès de la Région

À la suite des dysfonctionnements ferroviaires observés sur la période estivale, la Région Normandie et SNCF Réseau ont signé ce lundi 16 novembre une convention proposant un plan d'amélioration du trafic ferroviaire. Dès janvier 2021 et pour une durée de trois ans, des travaux vont être opérés pour "améliorer la ponctualité du réseau", souligne Luc Lallemand, le directeur général de SNCF Réseau.

"Les voyageurs saturent"

Elle s'engage à réduire de 35 % le nombre de retards sur les axes Paris-Caen-Cherbourg, Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Granville notamment. La SNCF considère qu'un train est en retard à partir du moment où le retard dépasse 5 min et 59 secondes. "Les usagers, quand ils parlent de retard, c'est 30 à 40 minutes. Quand c'est cinq minutes, on ne le remarque même plus ! tempère Karine Courteaud, présidente de l'Adurn, Association de défense des usagers des rails normands. On met 1 h 30 pour faire Paris-Rouen aujourd'hui, il y a dix ans, c'était 1 h 08. Les voyageurs saturent."

Afin d'améliorer le trafic, SNCF Réseau veut travailler sur six axes différents : le tracé des horaires, la gestion des circulations, les pannes, les travaux, les incidents liés aux animaux et ceux liés à la végétation, "qui représentent une part importante des problèmes en Normandie, réagit Hervé Morin, le président de Région, sur ce dernier point. Une campagne de sensibilisation auprès des agriculteurs et des riverains à proximité des axes ferroviaires va être mise en place dès 2021."

Une convention suffisante pour les usagers ? Impossible de lire le son.

Cela est-il suffisant pour les usagers ? Là encore, Karine Courteaud apporte une nuance. "La végétation et les animaux, ce n'est pas la cause principale de nos retards. Le cœur du problème, c'est la vétusté des installations et du matériel, les problèmes de signalisations, le réseau vieillissant en île-de-France dont on dépend en Normandie." Elle reconnaît en revanche que sur le réseau intra-Normandie, comme les lignes Rouen-Yvetot ou Rouen-Dieppe par exemple, "la ponctualité est bonne".

350 millions d'euros d'investissement

Dès janvier 2021, SNCF Réseau va investir 240 millions d'euros notamment pour des travaux de régénération de voies. Six agents supplémentaires (quatre sont déjà engagés) seront recrutés pour traiter la végétation. La Région Normandie s'engage à hauteur de 110 millions d'euros, soit un budget global de 350 millions d'euros.

Si l'objectif n'est pas atteint, SNCF Réseau devra reverser une pénalité de 500 000 euros à la Région Normandie.