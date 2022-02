Seine-Maritime. Des distributions alimentaires pour les étudiants face au confinement

Avec le reconfinement, certains étudiants ont des difficultés pour vivre au quotidien. Des distributions de produits alimentaires sont mises en place en Seine-Maritime, depuis vendredi 13 novembre, par la Fédération des étudiants rouennais (Feder), qui a lancé son opération L'Hiver solidaire.

300 étudiants répondent présent

La Feder s'attendait à accueillir, pour ce premier jour, une soixantaine d'étudiants. Au final, 300 jeunes se sont inscrits pour retirer les produits alimentaires et d'hygiène gratuitement. Parmi ces nouveaux bénéficiaires, Brenda, qui fait appel pour la première fois à la solidarité : "Depuis le premier confinement, je n'ai pas réussi à retrouver un job étudiant, donc j'ai vécu de mes économies."

Pour répondre à cette nouvelle précarité, la Feder se mobilise pendant tout le confinement afin de permettre aux étudiants "d'avoir quelque chose dans leur assiette toutes les semaines", explique Quentin Thirot, le président de la Fédération, qui a fait face à cette très forte demande en doublant les points de distribution des produits et en mettant en place des créneaux de retrait pour éviter une trop forte affluence.

Des conserves, des fruits et légumes ou encore des produits d'hygiène ont été mis à disposition. - Amaury Tremblay

1 000 euros d'achats

La Fédération n'est pas la seule à venir en aide aux personnes dans le besoin face au confinement, alors, elle s'est débrouillée pour pouvoir constituer son stock de produits alimentaires. "On a fait de la collecte alimentaire dans plusieurs hypermarchés, mais ça ne suffisait largement pas, raconte Quentin Thirot. On a acheté une grande quantité de denrées pour 1 000 euros : 430 boîtes de conserve, 40 packs de lait, pleins de légumes, etc."

La Fédération des étudiants rouennais propose deux journées de distribution, le mercredi et le vendredi. - Amaury Tremblay

Les distributions, gratuites et réservées aux étudiants (sur présentation d'un justificatif), sont proposées chaque mercredi et vendredi pendant toute la durée du confinement, au centre Saint-Sever à Rouen et sur le campus de Mont-Saint-Aignan. L'inscription est obligatoire auprès de la Feder.

