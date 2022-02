[Actualisé] Normandie. Rouen classée parmi les villes les plus attractives de France

Habitat, immobilier. Le Parisien révèle, dans son édition du mardi 17 novembre, que Rouen se classe 4e au rang des villes les plus attractives, tant pour trouver un emploi qu'un logement. Caen et Le Havre sont bien plus loin dans le classement.