Musique. Le chanteur Vianney en direct sur Tendance Ouest aujourd'hui

Vianney truste actuellement la première place du classement des ventes d'albums avec son troisième opus N'attendons pas.

Depuis ce matin, mardi 1er décembre, Tendance Ouest vous propose une journée "spéciale Vianney". Chaque heure, un titre de l'artiste lauréat des Victoires de la Musique 2016 et 2017 est diffusé et, à partir de 17 heures, vous pourrez suivre, en direct sur Tendance Ouest et en Facebook Live, une interview exclusive.